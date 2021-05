Legende: Zog sich die Verletzung gegen St. Gallen zu Aiyegun Tosin. Keystone

Saisonende für Tosin

Aiyegun Tosin wird dem FC Zürich bis Ende Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Nigerianer zog sich beim 2:2-Remis gegen St. Gallen am Mittwoch eine Verletzung am linken Fuss zu und fällt mehrere Wochen aus. Dies gab der FCZ am Freitag bekannt. In 24 Spielen erzielte der 22-Jährige in dieser Saison 6 Tore für die Stadtzürcher.

Lausannes Flo geht zurück nach Norwegen

Noch vor Abschluss der Saison haben sich Lausanne-Sport und der norwegische Verteidiger Per-Egil Flo auf eine sofortige Vertragsauflösung geeinigt. Der 32-Jährige kehrt zu seinem «Herzensklub» Sogndal in die Heimat zurück und will sich dort mit seiner Familie niederlassen. Flo spielte 3 Jahre für Lausanne und stieg mit dem Klub letzten Sommer in die Super League auf.