Legende: Nach zweieinhalb Jahren ist Schluss Philippe Senderos. KEYSTONE / Martial Trezzini

Senderos tritt als Sportchef zurück

Auf den sozialen Medien kündigte Philippe Senderos seinen Rücktritt als Sportchef bei Servette per sofort an. «Das Leben eines Vereins besteht aus Zyklen», schrieb der 37-Jährige. Senderos' Ankündigung kommt in einer Phase des Umbruchs bei Servette. Der U17-Weltmeister übernahm den Posten im August 2020. Ein halbes Jahr zuvor war er als Spieler zurückgetreten. Mit den Genfern bestritt Senderos 2001 als 16-Jähriger sein Debüt in der höchsten Schweizer Liga, später spielte er viele Jahre für Arsenal in der Premier League.