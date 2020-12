Seoane und YB verlängern Zusammenarbeit

Schweizer Meister YB verlängert den Ende Saison auslaufenden Vertrag mit Trainer Gerardo Seoane um 2 Jahre bis 2023. Das gaben die Young Boys am Montagnachmittag bekannt. Der 42-jährige Seoane stiess im Juni 2018 vom FC Luzern als Nachfolger von Adi Hütter zu den Bernern und gewann in den letzten beiden Saisons zweimal den Schweizer Meistertitel und diesen Sommer auch den Cup. Zudem führte er die Young Boys vor 2 Jahren erstmals in die Gruppenphase der Champions League.