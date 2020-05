Legende: Kennt das Wallis bereits aus früheren Tagen Geoffroy Serey Die. Keystone

Sion verpflichtet erneut Serey Die

Der FC Sion gab die Verpflichtung von Geoffroy Serey Die per 1. Juni 2020 bekannt. Der ivorische Mittelfeldspieler unterschrieb bis 2022 bei den Wallisern. Der 35-Jährige stand schon von 2008 bis 2013 in Sion unter Vertrag. Sein neuerlicher Wechsel könnte aber ein juristisches Nachspiel haben. Laut Le Matin läuft sein Leihvertrag mit Xamax per Ende Mai aus. Weil die Saison in der Super League womöglich noch im Juni fortgesetzt wird, ist unklar, ob Serey Die von Beginn an für den FC Sion spielberechtigt ist.