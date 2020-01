Xamax holt Serey Die zurück

Geoffroy Serey Die zieht nach einem halben Jahr in der Challenge League bei Aarau weiter. Der defensive Mittelfeldspieler schliesst sich in der Super League bis Saisonende ein weiteres Mal Neuchâtel Xamax an. Der 35-Jährige war in der Rückrunde der vergangenen Saison von Basel an Neuchâtel ausgeliehen gewesen. Er begann die aktuelle Saison bei Basel, wo er aber nicht mehr benötigt wurde. Der Vertrag wurde am 22. August aufgelöst. Danach schloss sich der Ivorer Aarau an, für das er zehn Meisterschaftsspiele bestritt.

Wiss zum FC Altach

Alain Wiss setzt seine Karriere in der österreichischen Bundesliga fort. Der Mittelfeldspieler, der den in der Winterpause ausgelaufenen Vertrag mit dem FC St. Gallen nicht verlängert hat, hat sich dem FC Altach angeschlossen. Der Vorarlberger Klub liegt in der Liga auf Platz 8.

Basels Cabral verletzt

Arthur Cabral hat sich am Samstag im Training verletzt. Der Stürmer erlitt eine Bänderzerrung am rechten Kniegelenk und fällt bis auf Weiteres aus. Cabral reist nicht mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Marbella und wird stattdessen in Basel behandelt.