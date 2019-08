Servette verstärkt Mittelfeld

Super-League-Aufsteiger Servette leiht Rayan Souici von St-Etienne für ein Jahr aus. Der 21-jährige Mittelfeldspieler, der auch in der Abwehr eingesetzt werden kann, gab 2017 sein Debüt in der Ligue 1. In den letzten eineinhalb Jahren spielte der ehemalige Junioren-Internationale für Entente SSG in der dritthöchsten französischen Liga.