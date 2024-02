Legende: Wechselt nach Genf Omar Rekik imago images/Shutterstock

Zwei Neue für Servette

Servette verstärkt Defensive und Offensive. Die Genfer leihen den tunesischen Abwehrspieler Omar Rekik bis Ende Saison aus. Der 22-jährige Innenverteidiger und dreifache Nationalspieler steht bei Arsenal unter Vertrag und spielte zuletzt für Wigan in der dritthöchsten Liga Englands. Die Leihe beinhaltet eine Kaufoption. Ebenfalls auf Leihbasis und bis Ende Saison kommt Angreifer Bassirou N'Diaye. Der 21-jährige Senegalese gehört dem französischen Klub Lorient. In dieser Spielzeit kam N'Diaye indes nur auf 5 Einsätze in der Ligue 1. Hauptsächlich lief er in der Reservemannschaft auf. Servette ist in der Super League seit 14 Partien ungeschlagen und gewann zuletzt in St. Gallen mit 2:0.

04:33 Video Archiv: Servette schlägt St. Gallen im Verfolgerduell Aus Sport-Clip vom 31.01.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 33 Sekunden.

GC verstärkt sich im Mittelfeld

Der 22-jährige Mittelfeldspieler Oliver Batista Meier wechselt bis Ende Saison leihweise von Dynamo Dresden zu den Grasshoppers. Im Anschluss daran besitzen die Zürcher eine Kaufoption. Die Hinrunde hatte Meier in der 3. Liga beim SC Verl verbracht, wo er in 20 Spielen 19 Skorerpunkte sammeln konnte. Ausgebildet wurde der Deutsche bei Kaiserslautern und Bayern München.

Winterthur holt Stürmer

Stürmer Antoine Baroan wechselt per sofort von Botev Plovdiv in Bulgarien zum FC Winterthur. Der 23-jährige Linksfuss hat bei den Eulachstädtern einen Vertrag über 3,5 Jahre unterschrieben. In dieser Saison führte Baroan mit acht Treffern aus zwölf Partien die Torschützenliste der bulgarischen Liga an.