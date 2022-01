Legende: Wie letzten Winter gibt es kein Trainingslager im Ausland Servette-Coach Alain Geiger. Freshfocus

Servette reist nicht nach Portugal

Servette wird nicht ins Trainingscamp in der Algarve reisen. Dies gaben die «Grenat» am Dienstag bekannt. Grund seien die «allgemeine sanitäre Lage und insbesondere die Verbreitung der Omikron-Variante», heisst es in einem Communiqué. Im Hinblick auf die Reise nach Vilamoura wurden sämtliche Spieler und Staffmitglieder des Super-League-Fünften am Montag und Dienstag auf das Corona-Virus getestet, heisst es weiter. Bei 6 Personen gab es einen positiven Befund. Die betroffenen Spieler befinden sich bereits in Isolation. Ein weiterer Profi war bereits in Quarantäne. Den Servette-Verantwortlichen war das Risiko zu gross, dass sich in Portugal weitere Spieler infizieren würden und sich nebst Isolation auch die Rückreise hätte erschweren können.

FCB holt Verteidiger zurück

Der 18-jährige Innenverteidiger Albian Hajdari kehrt bis Ende Saison leihweise zum FC Basel zurück. Der Schweizer Junioren-Internationale, der seit Sommer 2020 bei Juventus Turin unter Vertrag steht, hatte bereits die letzte Saison beim FCB verbracht. In der Super League kam er zu 8 Einsätzen.

00:34 Video Archiv: Hajdari verursacht Penalty gegen Servette Aus Sport-Clip vom 27.09.2020. abspielen

Croci-Torti hat Corona

Luganos Trainer Mattia Croci-Torti wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Croci-Torti wird noch einige Zeit in Isolation verbringen, wie die Tessiner mitteilten. Zudem wurden zwei Spieler vom FC Lugano im Ausland positiv getestet. Sie sind noch nicht in die Schweiz zurückgekehrt. Das Mannschaftstraining sollte nach der Winterpause normalerweise am Donnerstag wieder aufgenommen werden. Ob das geplante Trainingslager in Spanien durchgeführt wird, ist noch offen.

Diakité verlässt St.Gallen

Der FC St. Gallen hat den Leihvertrag mit Ousmane Diakité im gegenseitigen Einverständnis mit Red Bull Salzburg aufgelöst. Auslöser dafür war, dass der Mittelfeldspieler nach seiner schweren Knieverletzung die komplette Reha bei seinem Stammklub Salzburg absolvieren soll, wo er noch einen laufenden Vertrag hat. Der 21-jährige Malier hatte sich Mitte Dezember das Kreuzband und das Innenband im rechten Knie gerissen.

GC lässt Diani ziehen

Djibril Diani verlässt die Grasshoppers und wechselt zum französischen Zweitligisten SM Caen. Der defensive Mittelfeldspieler, welcher einen Vertrag bis 2024 unterschrieben hat, absolvierte seit 2018 mehr als 70 Spiele für die Hoppers. In der aktuellen Spielzeit kam der Franzose unter Trainer Giorgio Contini in 17 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er zwei Tore und einen Assist beisteuerte. Ausserdem wird Toti Gomes bis voraussichtlich Ende Januar bei den Wolverhampton Wanderers trainieren und spielen. Danach soll er zu GC zurückkehren und mit den Zürchern die Rückrunde bestreiten.