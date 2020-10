Legende: Nach leichten Symptomen positiv getestet Alain Geiger. Freshfocus

Alain Geiger an Covid-19 erkrankt

Servette-Coach Alain Geiger ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 59-Jährige habe sich nach dem Auftreten von leichten Symptomen am Dienstag auf Covid-19 testen lassen, wie der Klub in einer Mitteilung schreibt. Seither befindet er sich in Isolation. Der Klub habe im Anschluss alle Spieler und Staffmitglieder testen lassen. Die Ergebnisse stehen noch aus. Über allfällige Folgen für den Meisterschaftsbetrieb entscheidet der Genfer Kantonsarzt. Am Samstag würde Servette den FC Zürich empfangen.

Positiver Corona-Test beim FC Lugano

Auch der FC Lugano vermeldet einen positiven Test. So habe sich Mattia Bottani mit dem Coronavirus infiziert. Der 29-jährige Stürmer ist nach dem Auftreten von Symptomen getestet worden. Bottani hatte seit Samstag und dem mit 1:0 gewonnenen Meisterschaftsspiel gegen St. Gallen keinen Kontakt mehr mit dem Rest der Mannschaft. Er befindet sich in häuslicher Isolation. Der FC Lugano hat als Konsequenz für alle Spieler und Mitarbeiter einen Corona-Test angeordnet. Vor 2 Wochen war auch bei Angelo Renzetti, dem Vereinspräsidenten der Tessiner, eine Infektion festgestellt worden.