Legende: Bleibt am Genfersee Alain Geiger. Keystone

Geiger bis 2023 bei Servette

Servette Genf hat den Vertrag mit Coach Alain Geiger verlängert. Der 60-Jährige wurde mit einem Kontrakt bis 2023 ausgestattet. Geiger ist seit 2018 Trainer der «Grenats» und führte sein Team 2019 in die Super League. Dank dem 4. Platz in der Meisterschaft qualifizierte sich Servette sogleich für die Europa League. «Ich bin sehr stolz, ein Grenat zu sein und diesen Job – bei einem Klub, den ich liebe – weiterführen zu dürfen», so Geiger.