Legende: Lief unter anderem für Manchester City auf Gaël Clichy. Freshfocus/Archiv

Ex-Nationalspieler Clichy zu Genf

Der ehemalige französische Nationalspieler Gaël Clichy wechselt an den Genfersee. Der 35-Jährige unterschreibt bei Servette einen Vertrag bis Juni 2022, nachdem er seit diesem Sommer vertragslos war. Clichy begann seine Karriere beim AS Cannes, ehe er in die Premier League wechselte und dort für Arsenal (2003-2011) und Manchester City (2011-2017) auflief. Zuletzt spielte er für Istanbul Basaksehir und feierte in der letzten Saison den Gewinn der türkischen Meisterschaft. Für die französische Nationalmannschaft bestritt der Aussenverteidiger 20 Spiele.