Winterthur-Coach Forte im Visier der SFL

Der Disziplinarrichter der Swiss Football League (SFL) hat ein Verfahren gegen Uli Forte eröffnet. Grund sind die Aussagen des Winterthur-Trainers nach dem Spiel am Sonntag in Luzern (2:3). Forte hatte in den TV-Interviews scharfe Kritik an der Schiedsrichterleistung geübt. Der 50-Jährige hat nun die Möglichkeit, zu den Vorwürfen schriftlich Stellung zu nehmen. Am Ende des Spiels vom Sonntag hatte Forte wegen Reklamierens bereits Gelb-Rot gesehen. Damit wird er am Samstag beim Heimspiel gegen YB auf jeden Fall gesperrt fehlen.

Husic verlässt YB

Innenverteidiger Anel Husic verlässt die Berner Young Boys und wechselt leihweise bis Ende Saison zu Gaziantep in die türkische Süper Lig. Anschliessend besitzt der türkische Klub eine Kaufoption für den 23-Jährigen. Husic war vor einem Jahr von Lausanne zu YB gewechselt und kam seither zu 18 Pflichtspieleinsätzen für die Berner. In dieser Saison kam Husic zu 9 Super-League-Einsätzen, seit dem Jahreswechsel wurde er nicht mehr eingesetzt.

