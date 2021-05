Legende: Bleibt in der Hauptstadt Jordan Siebatcheu. Freshfocus

Siebatcheu unterschreibt bei YB bis 2024

Die Young Boys übernehmen Jordan Siebatcheu definitiv und statten den Stürmer mit einem Vertrag bis 2024 aus. Der 25-jährige Franzose war im September letzten Jahres leihweise von Ligue-1-Klub Rennes zu den Bernern gestossen. Auf dem Weg zum Meistertitel erzielte er in 32 Super-League-Partien 12 Tore und 4 Assists. In dieser Saison wurde Siebatcheu, der einst für das französische U21-Nationalteam gespielt hatte, erstmals für die US-amerikanische Nationalmannschaft aufgeboten und im März in den Testspielen gegen Jamaika und Nordirland eingesetzt.