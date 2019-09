Sierro erleidet Innenbandriss

YB-Mittelfeldspieler Vincent Sierro hat sich am Mittwoch in der Schlussphase des Spiels gegen Thun einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen. Der 23-Jährige wird YB monatelang nicht zur Verfügung stehen. Ob er in der Vorrunde nochmals eingesetzt werden kann, hängt vom Heilungsverlauf ab. Neben Sierro sind bereits Miralem Sulejmani, Marvin Spielmann, Mohamed Ali Camara, Sandro Lauper und Christopher Martins verletzt. Der Einsatz von Roger Assalé sowie Nicolas Moumi Ngamaleu im Spiel gegen Sion ist fraglich.