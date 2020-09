Sion verpflichtet Vlasenko

Der FC Sion meldet den 7. Neuzugang in der laufenden Transferperiode. Die Walliser verpflichten den 19-jährigen, 190 cm grossen Innenverteidiger Nikita Vlasenko aus der U23 von Juventus Turin. Vlasenko wurde in Donezk in der Ukraine geboren. Ausgebildet wurde der schweizerisch-ukrainische Doppelbürger im Team Ticino. Der FC Lugano lieh den Schweizer U19-Internationalen an Juventus aus, bevor die Turiner den Spieler definitiv übernahmen.

Lugano leiht Spieler aus

Der FC Lugano leiht den 22-jährigen nigerianischen Stürmer Franklin Sasere für die laufende Saison dem maltesischen Erstligisten Hamrun Spartans aus. Letzte Saison kam Sasere bei Lugano fünfmal in der Meisterschaft und einmal in der Europa League zum Einsatz.