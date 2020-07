Legende: Steht YB am Samstag in Basel zur Verfügung Jean-Pierre Nsame. Keystone

Nsame: Sperre von 3 auf 2 Spiele reduziert

Die Disziplinarkommission der Swiss Football League hat die Einsprache der Young Boys gegen die drei Spiele umfassende Sperre von Jean-Pierre Nsame gutgeheissen. Die Strafe wurde auf zwei Spielsperren reduziert. Der groben Unsportlichkeit des französischen Stürmers im Spiel gegen Servette (1:1) sei eine Provokation vorausgegangen, begründete der zuständige Einzelrichter den Entscheid. Eine Sperre hat Nsame bereits verbüsst. Die letzte Sperre wird der Liga-Topskorer am Mittwoch im Berner Derby gegen den FC Thun absitzen. Somit steht Nsame YB am Samstag in Basel zur Verfügung.