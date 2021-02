Legende: Werden erst am 21. März aufeinandertreffen Zürichs Becir Omeragic (links) und Jordan Siebatcheu von YB. Freshfocus/Archiv

Spielverschiebungen nach YB-Erfolg

Der Einzug der Young Boys in die Achtelfinals der Europa League hat einen Spielabtausch in der Super League zur Folge. Die Berner werden den FC Zürich neu am Sonntag, 21. März, um 16:00 Uhr zum Heimspiel empfangen. Die Partie zwischen dem FC Lugano und dem FC Basel wird um einen Tag vorgezogen und findet nun am Samstag, 20. März, um 20:30 Uhr statt.