Legende: Wurden sich sehr schnell einig Fabian Lustenberger und seine Mannschaftskollegen zeigen sich weiter solidarisch. Keystone

YB-Spieler wollen auf Gehalt verzichten

Um die Klubkasse zu entlasten, haben die Spieler, der Trainerstaff sowie die Geschäftsleitung von YB entschieden, auch bei einer Saison-Fortsetzung mit Geisterspielen auf Teile ihres Lohns zu verzichten. Mit dem Teilverzicht sollen zudem «die Lohneinbussen der übrigen rund 140 fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter» in den Monaten Mai und Juni kompensiert werden. «Die Mitarbeitenden werden somit trotz Kurzarbeit ihren ganzen Lohn erhalten», schrieb YB in einem Communiqué.

FCSG-Stürmer Gonzalez erleidet Kreuzbandriss

Nach Boris Babic verliert der FC St. Gallen mit Lorenzo Gonzalez eine weitere Offensivkraft wegen eines Kreuzbandrisses für lange Zeit. Der 20-Jährige zog sich die schwere Verletzung am linken Knie ausgerechnet in der ersten Woche nach Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs zu. Eine Operation ist unumgänglich. Damit fällt Gonzalez voraussichtlich zwischen 6 und 8 Monaten aus. Der Schweizer Stürmer mit spanischen Wurzeln war erst im Winter von Malaga in die Ostschweiz gestossen. Für den FCSG kam Gonzalez erst in Testspielen zum Einsatz.