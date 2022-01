Spielmann wechselt von YB zu Lausanne

Lausanne-Sport verstärkt sein Mittelfeld mit einem weiteren Transfer: Von den Young Boys stösst Marvin Spielmann zu den Waadtländern. Der Offensivspieler unterschrieb bei Lausanne einen Vertrag bis Sommer 2024. Der 25-Jährige war 2019 von Thun zu YB gewechselt. Mit den Young Boys bejubelte er zwei Meistertitel und den Cup-Triumph in der Saison 2019/20.

Sion leiht Jared Khasa aus

Der FC Sion leiht den französischen Offensivspieler Jared Khasa für den Rest der Saison an Pau in die zweithöchste Liga Frankreichs aus. Der 24-Jährige spielte seit Januar 2017 für die Walliser und kam seither zu 45 Einsätzen in der Super League (3 Tore). In dieser Saison kam Khasa nur in der Promotion League zum Einsatz.

GC und Cvetkovic gehen getrennte Wege

Die Grasshoppers und Innenverteidiger Aleksandar Cvetkovic lösen den Vertrag per sofort in gegenseitigem Einvernehmen auf. Der 26-jährige Serbe stiess 2018 zu den Grasshoppers und setzt seine Karriere nun beim Challenge-League-Zweiten FC Aarau fort. Dort unterschrieb er für 6 Monate.