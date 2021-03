Legende: Gibt weiterhin in Bern Auskunft Christoph Spycher. Keystone

YB weiterhin mit Spycher

Christoph Spycher wird auch in der nächsten Saison als Sportchef der Young Boys im Amt sein. Dies bestätigte der 42-Jährige in einem Interview mit dem Klub-TV des Schweizer Meisters. «Ich kann hier und heute zu 100 Prozent sagen, dass ich auch nächste Saison noch Sportchef bei YB sein werde», sagte Spycher. Sein Bekenntnis soll für das Team der Berner in Sachen Loyalität als Beispiel dienen. Spycher war in den vergangenen Tagen stark mit einem Wechsel zu seinem früheren Klub, dem Bundesligisten Eintracht Frankfurt, in Verbindung gebracht worden. Grund für den Wirbel um seine Person war die Ankündigung von Frankfurts Sportchef Fredi Bobic, den Klub zum Saisonende zu verlassen.

Zwei Spiele neu am Ostersonntag

Aus spielplantechnischen Gründen werden 2 Super-League-Partien der 27. Runde um einen Tag vorgezogen. Die Begegnungen Sion - Young Boys und Servette - Lugano finden neu am Ostersonntag, 4. April, um 16:00 Uhr statt. Mit dieser Anpassung ergibt sich in der Woche nach Ostern mehr Spielraum für Ansetzungen von Partien im Schweizer Cup, respektive ein zusätzlicher Erholungstag bei einer allfälligen Teilnahme von YB an den EL-Viertelfinals.