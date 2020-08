Legende: Spielt künftig für Grün-Weiss Lukas Watkowiak. imago images

FCSG verpflichtet Lukas Watkowiak

Der FC St. Gallen nimmt im Hinblick auf die kommende Saison Lukas Watkowiak unter Vertrag. Der 24-jährige Torhüter spielte vergangene Saison in Deutschland beim SV Wehen Wiesbaden in der 2. Bundesliga. Beim FCSG erhält Watkowiak einen Vertrag bis zum Sommer 2022. In der vergangenen Spielzeit bestritt der deutsche Schlussmann 11 Partien in der 2. Bundesliga und kam zudem einmal im DFB-Pokal zum Einsatz.

Osigwe wechselt zum FC Lugano

Der FC Lugano verpflichtet Sebastian Osigwe bis im Sommer 2023. Der 26-jährige Keeper, ein schweizerisch-nigerianischer Doppelbürger mit Geburtsort Luzern, kam vergangene Saison für Kriens auf 20 Einsätze in der Challenge League.