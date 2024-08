Legende: Wagt ein neues Abenteuer in England Isaac Schmidt. Marc Schumacher/freshfocus

St. Gallen verliert Schmidt an Leeds

Isaac Schmidt verlässt den FC St. Gallen und wechselt zu Leeds United in die Championship, die zweithöchste englische Spielklasse. Der 24-jährige Aussenverteidiger spielte rund 3 Jahre für St. Gallen. Der Westschweizer wechselte im Sommer 2021 von Lausanne-Sport in die Ostschweiz, er absolvierte 92 Spiele in der Super League, 11 im Schweizer Cup und 5 in der Conference-League-Qualifikation. Schmidt unterschrieb in England einen Vertrag bis im Sommer 2028. Über die Vertragsmodalitäten zum Transfer nach England haben die Verantwortlichen Stillschweigen vereinbart.

Zwei Zuzüge und ein Abgang bei Basel

Der FCB arbeitet weiter an der Kadertiefe. Vom VfB Stuttgart stösst der linke Aussenverteidiger Moussa Cissé ans Rheinknie. Der 21-Jährige erhält in Basel einen Vertrag bis 2028. Cissé wurde bei PSG ausgebildet und wechselte 2021 nach Stuttgart. Bei den Schwaben war der Franzose mehrheitlich in der 2. Mannschaft engagiert. Zudem vermeldete Basel auch den Zuzug des portugiesischen Mittelfeldspielers Romario Baro vom FC Porto sowie die Leihe von Juan Gauto an Deportivo La Coruna.

Legende: Schliesst sich dem FC Basel an Moussa Cissé. IMAGO / Sportfoto Rudel

Adams zu Servette

Servette verstärkt seine Defensive mit dem Zuzug von Kasim Adams. Der 29-jährige Ghanaer wechselt ablösefrei von der TSG Hoffenheim zu den Genfern. Adams kennt die Super League bereits aus vergangenen Engagements bei YB (2016 bis 2018) und Basel (2022 bis 2023).

Luzerns Meyer geht nach Deutschland

Leny Meyer verlässt Luzern und wechselt in die 3. Bundesliga zum VfB Stuttgart II. Der 20-jährige Sohn von Sportchef Remo Meyer durchlief die gesamte Nachwuchsausbildung in Luzern. Für die 1. Mannschaft absolvierte er 18 Spiele, in dieser Super-League-Saison kam er einmal zum Einsatz.