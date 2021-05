Legende: Bleibt in der Ostschweiz Thody Elie Youan. Freshfocus

St. Gallen übernimmt Youan fix

Der FC St. Gallen zieht die Kaufoption für Thody Elie Youan. Die Ostschweizer engagieren den in dieser Saison auf Leihbasis spielenden 22-jährigen Franzosen vom FC Nantes mit einem für die nächsten drei Jahre gültigen Vertrag. Youan erzielte in 29 Super-League-Einsätzen 5 Tore und steuerte 6 Vorlagen bei.

Profiverträge für zwei junge YB-Spieler

Die Young Boys statten zwei weitere junge Spieler mit Profiverträgen aus. Es sind dies der 19-jährige Goalie Leandro Zbinden und der 20-jährige Offensivspieler Shkelqim Vladi, der in der U21-Mannschaft in der 1. Liga 19 Tore in 22 Spielen erzielt hat. YB hat mit dem Einbau eigener junger Spieler ins Kader zuletzt sehr gute Erfahrungen gemacht. Beispiele sind Stürmer Felix Mambimbi und Mittelfeldspieler Fabian Rieder.