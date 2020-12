Legende: Muss sich der Mannschaft vorerst fernhalten Leonidas Stergiou. Freshfocus

FCSG muss vorerst weiter auf Stergiou verzichten

St. Gallens Innenverteidiger Leonidas Stergiou ist am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 18-Jährige hatte am Mittwochnachmittag über leichte Krankheitssymptome geklagt, worauf er sich umgehend in Isolation begab. Beim 0:0 des FC St. Gallen am Mittwochabend gegen Lugano fehlte Stergiou deshalb erstmals in der laufenden Saison in der Startformation der Ostschweizer. Nach Absprache mit dem Kantonsarztamt kann der Tabellendritte der Super League den Spielbetrieb unter Einhaltung des Schutzkonzepts fortführen.

Basels Jorge erleidet Kreuzbandriss

Jorge Marco de Oliveira Moraes wird dem FC Basel voraussichtlich für den Rest der Saison fehlen. Der Linksverteidiger musste am 16. Dezember 2020 im Heimspiel gegen die Young Boys in der 62. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Die medizinischen Untersuchungen haben die ersten Befürchtungen bestätigt: Der 24-jährige Leihspieler der AS Monaco erlitt einen Kreuzbandriss im linken Knie.