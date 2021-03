St. Gallens Traoré nach Unterarmbruch mehrere Wochen out

Legende: Muss unters Messer Boubacar Faye Traoré. Freshfocus

Traoré fehlt St. Gallen mehrere Wochen

St. Gallens Mittelfeldspieler Boubacar Faye Traoré hat sich am Sonntag bei der 2:4-Niederlage gegen Luzern in der Schlussphase den linken Unterarm gebrochen. Der 23-Jährige wird bereits am Montag operiert und fällt zwischen 4 und 6 Wochen aus.