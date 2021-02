Legende: Der neue starke Mann beim FCL Stefan Wolf. Freshfocus

Luzern mit grossem Umbruch

In der Führungsetage des FC Luzern tritt Stefan Wolf die Nachfolge von Philipp Studhalter nach 5 Jahren als Verwaltungsrats-Präsident an. Stefan Wolf ist der neue starke Mann im FC Luzern. Zusammen mit Wolf nehmen auch Laurent Prince, von 2013 bis 2020 Technischer Direktor im Schweizerischen Fussballverband, und Medienunternehmer Bruno Affentranger Einsitz im VR. Das Trio gesellt sich zu Vizepräsident Josef Bieri. Nach einem langjährigen Tauziehen kommt es auch im Aktionariat zu Veränderungen. Die bisherigen Aktionäre Hans Schmid, Samih Sawiris, Marco Sieber und Markus Bösiger haben ihre Anteile an Bieri verkauft. Der Vizepräsident hält damit neu 48 Prozent der Aktien. Mehrheitsaktionär bleibt Bernhard Alpstaeg mit 52 Prozent.