Stocker zurück im FCB-Training

Valentin Stocker darf beim FC Basel zumindest wieder trainieren. Der vorübergehend beurlaubte Mittelfeldspieler habe das Training mit der Mannschaft nach zehn Tagen Unterbruch am Donnerstag wieder aufgenommen, teilte der Klub mit. Am 1. März hatte Stocker von Trainer Ciriaco Sforza ein paar Tage frei erhalten, «um den Kopf durchzulüften». Der 31-Jährige hatte sich in den Wochen zuvor als Captain wiederholt kritisch zu den Leistungen seiner Mannschaft geäussert. Mittlerweile trägt Pajtim Kasami beim FCB die Captainbinde.