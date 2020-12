Legende: Muss sicher bis Ende Jahr pausieren FCB-Captain Valentin Stocker. Freshfocus

Muskelverletzung bei FCB-Stocker

Der 31-jährige Offensivspieler Valentin Stocker musste im Heimspiel des FC Basels gegen Sion in der 60. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Die medizinischen Untersuchungen haben nun ergeben, dass sich Stocker eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen hat, wie der Klub am Dienstag mitteilte. Stocker fällt damit mehrere Wochen aus und wird in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen.