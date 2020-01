Basels Rekurs gegen Stocker-Sperre trägt Früchte

Das Rekursgericht der Swiss Football League heisst den Rekurs des FC Basel gegen die Sperre von Valentin Stocker teilweise gut. Statt 4 muss der Mittelfeldspieler nur 3 Mal aussetzen. Er fehlt allerdings in den Spitzenspielen gegen die Young Boys am kommenden Sonntag in Bern (live bei SRF) sowie eine Woche später zuhause gegen St. Gallen trotzdem. Eine Sperre hat Stocker bereits vor der Winterpause verbüsst. Stocker hatte am 23. November bei der 0:2-Niederlage auswärts gegen Servette nach dem Schlusspfiff den Schiedsrichter beleidigt.

Prince verlässt den SFV Ende Saison

Laurent Prince verlässt den SFV Ende Juli 2020. Der 49-Jährige war seit 5 Jahren Technischer Direktor des Fussball-Verbandes. Wie der SFV mitteilt, habe er sich entschieden, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Prince wird vom Verband zitiert, dass die Nationalteams «ihre Ziele im Jahr 2019 erreicht» hätten, «und damit ambitioniert das Jahr 2020 angehen können». Die Nachfolge hat der SFV noch nicht geregelt.