Legende: Soll die FCZ-Offensive verstärken Fernand Goure. imago images/Photo News

FC Zürich verstärkt sich im Sturm

Der FC Zürich hat die Verpflichtung von Stürmer Fernand Goure von der Elfenbeinküste bekannt gegeben. Goure kommt leihweise vom belgischen Erstligisten Westerlo. Für Westerlo spielte der 22-Jährige indessen nur in der Saison 2021/22. Schon die letzten beiden Saisons wurde der U23-Internationale der Elfenbeinküste ausgeliehen: zuerst an Ujpest (Ungarn), dann an Dunajska Streda (Slowakei). Der FC Zürich verfügt nach der Leih-Saison über eine Kaufoption für Goure.

Polster von Austria Wien zu Lausanne-Sport

Lausanne-Sport verpflichtet den Österreicher Manuel Polster von Austria Wien. Der 21-jährige Linksaussen unterschrieb bei den Waadtländern einen Vertrag über drei Jahre. Polster wurde in der Akademie von St. Pölten ausgebildet und wechselte im Sommer 2022 in die Hauptstadt. In den zwei Saisons bei Austria Wien bestritt der U21-Nationalspieler 57 Spiele, erzielte zwei Tore und lieferte acht Vorlagen.