Legende: Darf zurück an die Seitenlinie Didier Tholot. Freshfocus/Claudio De Capitani

Strafe von Sion-Trainer abgegolten

Die Swiss Football League reduziert die Strafe gegen Didier Tholot nach Einsprache des Klubs. Der Trainer des FC Sion muss kein weiteres Spiel in der Super League von der Tribüne aus verfolgen. Tholot hatte am 1. Februar im Spiel gegen Lugano (2:3-Niederlage) wegen Reklamierens die rote Karte gesehen und war für zwei Partien gesperrt worden. Da er im darauffolgenden Spiel gegen Servette (3:3) nicht an der Seitenlinie stand, ist die Strafe damit abgegolten.

