Basel - Thun auf Sonntag verlegt
Das Aus des FC Thun in der Qualifikation der Champions League hat auch Auswirkungen auf den Super-League-Spielplan. Die ursprünglich auf den Samstag, 8. August, um 18:00 Uhr angesetzte Partie Basel - Thun wird um einen Tag auf Sonntag verschoben (Anpfiff um 16:30 Uhr). Dies, weil der FC Thun seine Europacup-Partien fortan am Donnerstag (und nicht mehr am Dienstag oder Mittwoch) bestreitet. Bereits im April hatte das Duell zwischen den beiden Teams nicht zum geplanten Zeitpunkt stattfinden können. Grund dafür war damals der Brand im Kabinentrakt des St. Jakob-Parks.