Legende: Absolvieren ihr nächstes Duell am übernächsten Sonntag Basel und Thun (im Bild Nicolas Vouilloz gegen Christopher Ibayi). Keystone/Claudio Thoma

Basel - Thun auf Sonntag verlegt

Das Aus des FC Thun in der Qualifikation der Champions League hat auch Auswirkungen auf den Super-League-Spielplan. Die ursprünglich auf den Samstag, 8. August, um 18:00 Uhr angesetzte Partie Basel - Thun wird um einen Tag auf Sonntag verschoben (Anpfiff um 16:30 Uhr). Dies, weil der FC Thun seine Europacup-Partien fortan am Donnerstag (und nicht mehr am Dienstag oder Mittwoch) bestreitet. Bereits im April hatte das Duell zwischen den beiden Teams nicht zum geplanten Zeitpunkt stattfinden können. Grund dafür war damals der Brand im Kabinentrakt des St. Jakob-Parks.

Pause für Virginius

YB muss in den nächsten Wochen auf Flügelstürmer Alan Virginius verzichten. Der 23-jährige Franzose zog sich am vergangenen Sonntag beim 4:2-Sieg gegen Sion eine muskuläre Verletzung an den Adduktoren zu und muss eine Wettkampfpause einlegen. Eine genaue Ausfalldauer gaben die Berner nicht bekannt.

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