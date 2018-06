Legende: Verstärkt den FC Thun Basil Stillhart. Freshfocus

Der FC Thun hat sich die Dienste von Innenverteidiger Basil Stillhart gesichert. Der 24-Jährige wechselt mit einem Dreijahresvertrag vom FC Wil ins Berner Oberland. Zwei weitere Zuzüge der Thuner betreffen ebenfalls Spieler aus der Challenge League. Der 21-jährige slowenische Mittelfeldspieler Kenan Fatkic kommt mit einem Dreijahresvertrag von Chiasso. Von Rapperswil-Jona verpflichten sie bis 2021 den 22-jährigen liechtensteinischen Offensivspieler Dennis Salanovic.

Neuchâtel Xamax meldet den ersten Zuzug nach dem Wiederaufstieg in die Super League. Die Neuenburger verpflichten den 30-jährigen Hamed Koné von der Elfenbeinküste. Der offensive Mittelfeldspieler bekommt einen Vertrag für eine Saison mit Option auf eine Verlängerung. Zuletzt spielte Koné in Albanien.

Der FC Lugano verpflichtet mit einem Vertrag über drei Jahre den linken Aussenverteidiger Edoardo Masciangelo. Der 21-jährige Italiener wurde von der AS Roma ausgebildet und spielte auch für Fiorentina, Arezzo und zuletzt in der Serie C bei Piacenza.