Bertone wechselt zum FC Thun

Nach einer Saison beim FC Cincinnati in der MLS kehrt Leonardo Bertone in die Schweiz zurück. Der 25-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb beim FC Thun einen Vertrag über 2 Jahre. Das Schlusslicht ist für Bertone die 2. Station in der Super League. Von 2014 bis Ende 2018 absolvierte Bertone 179 Pflichtspiele für YB und wurde in dieser Zeit 2 Mal Meister. Bei Thun soll er den langwierigen Ausfall von Captain Dennis Hediger abfedern. Nach der Vorrunde liegen die Berner Oberländer mit 5 Punkten Rückstand auf Xamax am Tabellenende.