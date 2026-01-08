Gewichtige Ausfälle bei Thun – Goalie Spycher kommt

Thun muss vorerst auf seine Top-Torschützen Christopher Ibayi und Nils Reichmuth verzichten. Ibayi fällt rund 3 Wochen verletzt aus und wird das Spiel bei GC (18.1.) verpassen. Der kongolesische Stürmer ist mit 9 Saisontoren drittbester Liga-Torschütze. Reichmuth unterzog sich vor Weihnachten einer geplanten OP an der Hand. Der Mittelfeldspieler, der in allen 19 Meisterschaftsspielen zum Einsatz kam, soll gemäss Berner Oberländer im Februar wieder voll einsatzfähig sein.

Von Basel stösst derweil der 21-jährige Goalie Tim Spycher zu Thun. Er unterschrieb bei den Berner Oberländern einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag mit der Option auf eine weitere Saison. Spycher wurde beim FCB ausgebildet, zwischenzeitlich sammelte er auf Leihbasis Erfahrungen bei Yverdon, Baden und Stade Nyonnais Erfahrungen in der Challenge League.

YB «monatelang» ohne Hadjam

Die Young Boys müssen länger als zunächst angenommen ohne Linksverteidiger Jaouen Hadjam auskommen. Der 22-Jährige zog sich am Afrika Cup in Marokko im Gruppenspiel mit Algerien gegen Burkina Faso eine schwere Verletzung zu. Am linken Sprunggelenk erlitt er eine Syndesmoseverletzung und muss operiert werden. Die Berner gehen von einer rund dreimonatigen Zwangspause aus.

«Missverständnis» Gauto verlässt Basel

Juan Gauto wird vom FC Basel nach Buenos Aires zu Platense transferiert. Der argentinische Klub besitzt im Anschluss an die einjährige Leihe eine Kaufoption. Basel hatte den 21-jährigen Flügelflitzer 2023 mit hohen Erwartungen für kolportierte fast 4 Millionen Franken verpflichtet. Am Rheinknie konnte sich Gauto, der im Sommer 2024 nach Spanien an Deportivo La Coruna ausgeliehen wurde, nie durchsetzen. In 23 Einsätzen in der Super League glückte dem Argentinier nur ein einziger Assist.

