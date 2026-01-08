Legende: Fällt drei Wochen aus Christopher Ibayi. Freshfocus / Urs Lindt.

Gewichtige Ausfälle bei Thun

Wintermeister Thun muss vorderhand auf seine besten Torschützen Christopher Ibayi und Nils Reichmuth verzichten. Wie der Aufsteiger mitteilte, fällt Ibayi verletzungsbedingt rund 3 Wochen aus und wird das erste Spiel nach der Winterpause am 18. Januar bei GC verpassen. Der kongolesische Mittelstürmer belegt mit 9 Saisontoren den 3. Rang in der Liga-Torschützenliste. Reichmuth unterzog sich kurz vor Weihnachten einer länger geplanten OP an der Hand. Der Mittelfeldspieler, der in allen 19 Meisterschaftsspielen zum Einsatz kam, soll gemäss Berner Oberländer im Februar wieder voll einsatzfähig sein.

«Missverständnis» Gauto verlässt Basel

Juan Gauto wird vom FC Basel nach Buenos Aires zu Platense transferiert. Der argentinische Klub besitzt im Anschluss an die einjährige Leihe eine Kaufoption. Basel hatte den 21-jährigen Flügelflitzer 2023 mit hohen Erwartungen für kolportierte fast 4 Millionen Franken verpflichtet. Am Rheinknie konnte sich Gauto, der im Sommer 2024 nach Spanien an Deportivo La Coruna ausgeliehen wurde, nie durchsetzen. In 23 Einsätzen in der Super League glückte dem Argentinier nur ein einziger Assist.

