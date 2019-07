Sorgic verlässt den FC Thun

Der FC Thun erleidet kurz nach Saisonbeginn einen herben Verlust. Der 29-jährige Goalgetter Dejan Sorgic wechselt nach Frankreich zu AJ Auxerre in die Ligue 2. Der aus der Innerschweiz stammende schweizerisch-serbische Doppelbürger war in der letzten Saison mit 15 Toren zweitbester Torschütze in der Super League. In insgesamt 103 Wettbewerbsspielen seit 2016 für die Berner Oberländer erzielte Sorgic 42 Tore.

Gaudino fehlt YB 3 Wochen

Die Young Boys müssen drei Wochen auf Gianluca Gaudino verzichten. Der 22-jährige deutsche Mittelfeldspieler hat sich eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen.