News aus der Super League Thun vorerst ohne Topskorer Ibayi und Reichmuth

08.01.2026, 08:37

Legende: Fällt drei Wochen aus Christopher Ibayi. Freshfocus / Urs Lindt.

Gewichtige Ausfälle bei Thun

Der Wintermeister FC Thun muss vorderhand auf seinen besten Torschützen Christopher Ibayi und Nils Reichmuth verzichten. Wie der überraschende Aufsteiger mitteilte, fällt Ibayi verletzungsbedingt rund drei Wochen aus und wird damit das erste Spiel nach der Winterpause am 18. Januar bei den Grasshoppers verpassen. Der kongolesische Mittelstürmer belegt mit neun Saisontoren aktuell den 3. Rang in der Torschützenliste der Super League. Reichmuth unterzog sich kurz vor Weihnachten einer bereits länger geplanten Operation an der Hand. Der Mittelfeldspieler, der in allen 19 bisherigen Meisterschaftsspielen zum Einsatz gekommen ist, soll gemäss den Berner Oberländern im Februar wieder vollständig einsatzfähig sein.

