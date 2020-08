Legende: Nach 3 Saisons ist Schluss Ricky van Wolfswinkel spielt kommende Saison nicht mehr für Basel. Freshfocus

Van Wolfswinkel und FCB gehen getrennte Wege

Der Cupfinal am kommenden Sonntag (17:30 Uhr, live auf SRF zwei) wird Ricky van Wolfswinkels letztes Spiel für den FCB sein. Der 31-jährige Stürmer kündigte am Mittwoch auf Instagram seinen Abschied aus Basel an. Am Donnerstag bestätigte der Klub, dass der Ende August auslaufende Vertrag nicht verlängert werde. Van Wolfswinkel war im Sommer 2017 ans Rheinknie gestossen. In 85 Pflichtspielen für Rot-Blau gelangen dem Niederländer 35 Treffer und 12 Torvorlagen. Wo Van Wolfswinkel seine Karriere fortsetzen wird, ist noch nicht bekannt.