Van Wolfswinkel von Basel zu Twente

Nach vier Saisons beim FC Basel kehrt der 32-jährige Stürmer Ricky van Wolfswinkel in seine Heimat Niederlande zurück. Er spielt künftig für Twente Enschede in der 1. Division. Van Wolfswinkel stiess im Sommer 2017 von Vitesse Arnheim zum FCB. In 115 Wettbewerbsspielen traf er für die Basler 37 Mal. Die Karriere wurde zeitweilig durch eine Gehirnerschütterung und eine langwierige Gehirnverletzung unterbrochen.