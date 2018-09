Der Disziplinarrichter der Swiss Football League hat ein Verfahren gegen Fabio Daprelà eröffnet. Der Lugano-Verteidiger verletzte den St. Galler Stürmer Cedric Itten mit einem Tritt schwer. Das Foul wurde in der Partie am Sonntag (2:2) nicht geahndet. Itten erlitt einen Kreuzbandriss, wie die Ostschweizer mitteilten. Er fällt 6 Monate aus. Der FCSG kündigte via Twitter an, rechtliche Schritte zu prüfen. Präsident Matthias Hüppi erhob im St. Galler Tagblatt schwere Vorwürfe gegen Daprelà. Dieser habe die Verletzung in Kauf genommen. Er habe Itten schon bei einer früheren Partie permanent verbal bearbeitet und gesagt, er mache ihn fertig. Daprelà entschuldigte sich am Montag mittels einer Video-Botschaft, in welcher er sein Foul als «rotwürdig» taxiert. Eine Absicht, Itten zu verletzen, habe nicht bestanden.

Eder Balanta wurde von der SFL für 2 Spiele gesperrt. Der Kolumbianer hatte am Sonntag nach einem groben Foul von hinten an YB-Angreifer Nicolas Moumi Ngamaleu die direkte Rote Karte gesehen. Die Lage in der Innenverteidigung der Basler verschärft sich damit. Da Marek Suchy und Carlos Zambrano verletzt fehlen, stehen dem FC Basel mit Eray Cömert, Konstantinos Dimitriou und Yves Kaiser nur noch drei U21-Innenverteidiger zur Verfügung.

