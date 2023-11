Legende: Muss sich einer Operation unterziehen Kastriot Imeri. Keystone/Salvatore di Nolfi

Imeri fehlt YB ein halbes Jahr lang

YB muss in den kommenden Wochen gleich auf drei Spieler verzichten. Am längsten fällt Kastriot Imeri aus. Er zog sich im Training eine schwere Aussenbandverletzung im rechten Knie zu. Der 23-jährige Offensivmann hatte sich bereits im September an gleicher Stelle verletzt. Nun wird eine Operation nötig, die Imeri rund 6 Monate ausser Gefecht setzen wird. Cedric Itten muss mehrere Wochen pausieren. Dem 26-jährigen Nationalspieler macht seit einiger Zeit eine Blessur am rechten Fuss zu schaffen, die nun eine Wettkampfpause zur Folge hat. Malik Deme hat sich derweil beim Zusammenzug der U19-Nationalmannschaft eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Der 18-jährige Offensivspieler steht rund sechs Wochen nicht zur Verfügung.