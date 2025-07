Vladi leihweise von Lugano nach St. Gallen

Shkelqim Vladi wechselt leihweise innerhalb der Super League vom FC Lugano zu St. Gallen. Wie die Klubs am Dienstag bekannt gaben, beinhaltet die Vereinbarung für den 24-jährigen Mittelstürmer eine Kaufoption. Vladi durchlief als Junior die Nachwuchsstufen von YB. Nach Leihstationen bei Yverdon und Aarau in der Challenge League stiess er 2023 zu Lugano. In 76 Pflichtspielen erzielte er für die Tessiner 16 Tore vor. Einen Stammplatz konnte sich der gebürtige Thuner mit Wurzeln im Kosovo nicht erkämpfen.

GC verpflichtet Zvonarek, nicht Zvoranek

Lovro Zvonarek stösst per einjähriger Leihe zum Grasshopper Club Zürich. Der 20-Jährige kommt vom FC Bayern München. Beim deutschen Rekordmeister kam er hauptsächlich in der Regionalliga zum Einsatz (39 Spiele, 12 Tore, 7 Vorlagen). In 5 Bundesliga-Partien mit der 1. Mannschaft der Bayern erzielte Zvonarek ein Tor. In der abgelaufenen Saison spielte der Rechtsfuss für Sturm Graz. Für die Österreicher absolvierte er 22 Pflichtspiele, darunter 6 Einsätze in der Champions League. In der Medienmitteilung von GC wurde Zvonarek fälschlicherweise als Zvoranek bezeichnet.