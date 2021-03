Legende: Musste im Vaduz-Spiel benommen vom Platz David von Ballmoos. Keystone

YB-Goalie Von Ballmoos für Ajax-Spiel fraglich

David von Ballmoos hat sich am Samstag beim Zusammenprall mit Vaduz-Stürmer Dejan Djokic eine Gehirnerschütterung zugezogen. Der YB-Goalie wurde nach dem Spiel zu medizinischen Abklärungen ins Spital gebracht, konnte die Nacht aber zuhause verbringen. Für das Hinspiel im Europa-League-Achtelfinal gegen Ajax Amsterdam am kommenden Donnerstag ist der 26-Jährige fraglich. Weitere ärztliche Konsultationen sollen in den nächsten Tagen Klarheit bringen, wie YB mitteilt.

Sion wochenlang ohne Clemenza

Sions Spielmacher Luca Clemenza muss rund sechs Wochen pausieren. Der 23-jährige Italiener zog sich am Donnerstag im Spiel gegen Lugano (0:3) eine Prellung des rechten Knies zu.