Legende: Schlägt ein neues Kapitel auf David von Ballmoos. Keystone/Peter Schneider

YB lässt von Ballmoos nach Lugano ziehen

David von Ballmoos wechselt leihweise zum FC Lugano. Zudem besitzt der Tessiner Klub eine Option zur fixen Übernahme, wie die Young Boys mitteilen. Der 30-jährige Goalie lief seit 2017 für die Berner auf, bei denen er bereits seine Juniorenzeit verbracht hatte. Nach 263 Pflichtspielen, sechs Meistertiteln und zwei Cupsiegen verabschiedet sich von Ballmoos als erfolgreichster Spieler der Klubgeschichte. Ursprung für den Wechsel war der Wunsch nach mehr Spielzeit von von Ballmoos. Bei YB fiel er in der Torhüterhierarchie hinter Marvin Keller zurück.

Winterthur holt Dansoko

Der FC Winterthur hat auf die angespannte Personallage reagiert und Bafodé Dansoko verpflichtet. Der 29-jährige Flügelspieler soll nach dem Abgang von Christian Gomis (zu Schalke) und den Verletzungen von Nishan Burkart und Fabian Rohner im Angriff die Lücke schliessen. Dansoko, in Frankreich geboren und 4-facher Nationalspieler Guineas, war zuletzt vereinslos. Zuvor hatte er während 7 Jahren in Belgien gespielt.

Super League