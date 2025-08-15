Legende: Voller Fokus auf Europa Die Super League muss bei Lausanne hinten anstehen. Keystone/Valentin Flauraud

SFL setzt zwei Partien neu an

Das Europacup-Programm beeinflusst den Kalender der Super League ein weiteres Mal. Die Partie Lugano – Lausanne-Sport wird verschoben. Die Verantwortlichen der Swiss Football League entsprechen mit der Verlegung dem Gesuch der Waadtländer, die sich voll auf die beiden Playoff-Partien gegen Besiktas Istanbul konzentrieren wollen (21./28. August). Das ursprünglich am Sonntag, 24. August, geplante Auswärtsspiel im Tessin findet nun am Mittwoch, 17. September, statt. Gleichentags wird auch die schon früher verschobene Begegnung der 4. Runde zwischen Sion und Servette ausgetragen.

