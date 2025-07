Per E-Mail teilen

Legende: Stammt aus dem Mailänder Nachwuchs Dorian Paloschi. IMAGO / LaPresse

Paloschi zu GC

Die Grasshoppers verfolgen weiter die Strategie, das Team mit Nachwuchsspielern aufzustocken. Der 19-jährige Dorian Paloschi unterschreibt einen Dreijahresvertrag, wie der Klub am Donnerstag mitteilte. Wie die in diesem Sommer bereits verpflichteten Matteo Mantini (17) und Pantaleo Creti (16) stammt Paloschi aus Italien. Der 1,92 m grosse Innenverteidiger durchlief den Nachwuchs der AC Milan.

Sion verstärkt Mittelfeld

Der FC Sion hat die Verpflichtung des Mittelfeldspielers Lamine Diack bekanntgegeben. Der 24-jährige Senegalese wechselt leihweise für eine Saison vom FC Nantes aus der Ligue 1 ins Wallis. In der vergangenen Saison war der Mittelfeldspieler an den türkischen Erstligisten Hatayspor ausgeliehen, wo er 21 Pflichtspiele absolvierte.

Golliard zu Winterthur

Théo Golliard wechselt von YB zum FC Winterthur. Bei den «Eulachstädtern» unterschrieb der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2028. Golliard kam nur zwei Mal im Cup für die erste Mannschaft der Berner zum Einsatz. In der Saison 2023/24 spielte er leihweise für Vaduz, in der letzten Spielzeit lief er für Helmond Sport in der zweiten niederländischen Liga auf.