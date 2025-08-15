Legende: Fällt aus Gregory Wüthrich. Freshfocus / Claudio De Capitani

Wüthrich fällt mehrere Wochen aus

Die Young Boys müssen mehrere Wochen auf Gregory Wüthrich verzichten. Der 30-jährige Innenverteidiger zog sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu, wie die Berner mitteilten. Bei normalem Heilungsverlauf betrage die Ausfallzeit etwa fünf bis sechs Wochen.

Neuzugang für Winterthur

Der FC Winterthur hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Verteidiger Loïc Lüthi reagiert und den Luxemburger Marvin Martins verpflichtet. Der 30-Jährige hat in Winterthur einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung unterschrieben. Martins spielte in der letzten Saison für Absteiger Almere City in der niederländischen Eredivisie, war seit dem 1. Juli aber vereinslos. Für Luxemburgs Nationalteam absolvierte er bislang 39 Länderspiele.

SFL setzt zwei Partien neu an

Das Europacup-Programm beeinflusst den Kalender der Super League ein weiteres Mal. Die Partie Lugano – Lausanne-Sport wird verschoben. Die Verantwortlichen der Swiss Football League entsprechen mit der Verlegung dem Gesuch der Waadtländer, die sich voll auf die beiden Playoff-Partien gegen Besiktas Istanbul konzentrieren wollen (21./28. August). Das ursprünglich am Sonntag, 24. August, geplante Auswärtsspiel im Tessin findet nun am Mittwoch, 17. September, statt. Gleichentags wird auch die schon früher verschobene Begegnung der 4. Runde zwischen Sion und Servette ausgetragen.

