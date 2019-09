Legende: Innenverteidiger weg YB muss fortan ohne Gregory Wüthrich auskommen. Keystone

Wüthrich verlässt die Young Boys

Innenverteidiger Gregory Wüthrich und die Young Boys haben ihren Vertrag aufgelöst. Der 24-Jährige wechselt zu Perth Glory in die australische A-League, die Mitte Oktober in die Saison 2019/20 startet. Bei YB durchlief Wüthrich sämtliche Stationen im Nachwuchs und debütierte im Februar 2014 in der ersten Mannschaft. Seither absolvierte er 55 Spiele für den Meister und erzielte dabei 2 Tore.